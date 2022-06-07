Зеленский признал неспособность Украины наступать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев уступает Москве в плане техники и не способен наступать. Об этом он заявил 7 июня на видеоконференции, организованной британской газетой Finantial Times.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», — сказал он.

Ранее, 5 июня, полковник министерства обороны Австрии, начальник отдела исследований и военной стратегии в Терезианской военной академии Маркус Рейснер заявил, что военное преимущество российской армии в ходе спецоперации очевидно, и переломить ситуацию с украинской стороны будет непросто из-за фатального просчета западных союзников. Он пояснил, что тяжелое вооружение, гаубицы или боевые и стрелковые танки оперативно поставить невозможно.

29 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

До этого, 16 мая, генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать украинской стороне.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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