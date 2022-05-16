Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки армии России

Российская армия весьма сильная, обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя недооценивать украинской стороне. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — заявил он.

Вад отметил, что Россия определяет ход событий на украинской территории.

15 мая сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы она смогла «достичь победы на поле боя». Он подчеркнул, что в Германии работает группа поддержки Украины на авиабазе Рамштайн.

В тот же день посольство США на Украине сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц уже перевезены в эту страну.

Кроме того, в воскресенье глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild заявил, что Киев не признает изменение границ, происходящее в ходе спецоперации Москвы по защите населения Донбасса, но готов к дипломатическому разрешению ситуации. Он отметил свои задачи в роли политического деятеля, которые заключаются, по его мнению, в том, чтобы доставить на Украину как можно больше оружия, а также сделать максимум для ужесточения санкционного давления на Россию.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, с начала спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

13 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек. Глава украинского минобороны также отметил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», между тем, по его словам, Киев к такому оказался полностью не готов.

5 мая член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Известиями» отметил, что украинская армия может предпринять ряд контрнаступлений в начале июля, если Вооруженные силы России не предотвратят поступление западного вооружения на Украину.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Как указывали в Кремле, поставленные перед ВС РФ задачи будут выполнены.

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