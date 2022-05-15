Кулеба отверг возможность «отчуждения» части территории Украины

Киев не признает изменение границ, происходящее в ходе спецоперации Москвы по защите населения Донбасса, при этом готов к дипломатическому разрешению ситуации. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild.

«Мы никогда не признаем изменения границ, которые Россия хочет осуществить с помощью военной силы. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и просто отсрочить следующую фазу войны», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что не видит «ничего плохого в прекращении огня» при условии, что это станет первым шагом к освобождению украинской территории.

При этом он отметил свои задачи в роли политического деятеля, которые заключаются, по его мнению, в том, чтобы доставить на Украину как можно больше оружия, а также сделать максимум для ужесточения санкционного давления на Россию.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что был огорчен кратким разговором с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в то время как глава МИД Германии Анналена Бербок была принята президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Помимо этого, Кулеба посоветовал Германии «помочь другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать».

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Рано или поздно страны, посчитал он, сделают такой шаг.

4 мая глава МИД Украины призвал Запад передать Киеву реактивные системы залпового огня и танки. В частности, Киеву необходимы поставки британских танков, отметил он.

При этом 30 апреля Кулеба отметил, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно. В турецком Стамбуле украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения, но потом переговорный процесс сильно осложнился, уточнил он.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в повестке переговоров стоят вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, признания современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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