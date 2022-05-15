Столтенберг призвал страны НАТО увеличить военную помощь Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине.
«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в том числе через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии]», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО в Берлине.
Он отметил, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную помощь, чтобы Украина смогла «достичь победы на поле боя».
Генсек НАТО также рассказал, что большее внимание участники встречи уделили обсуждению возможностей ускоренного приема в альянс Финляндии и Швеции, а также подготовке к саммиту в июне в Мадриде, на котором должна быть принята новая стратегическая концепция организации.
Столтенберг принимал участие во встрече в дистанционном режиме, так как заболел COVID-19. Известно, что глава Североатлантического альянса переносит заболевание в легкой форме.
Также в ходе встречи генсек указал, что НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс.
Ранее в этот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет отражено сдерживание любой возможной агрессии со стороны России.
7 мая генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Кроме того, он заявил о намерении не допустить эскалацию геополитического кризиса и вовлечение в него других государств.
При этом 11 мая американский эксперт отметил, что события на Украине могут привести к крупномасштабному конфликту из-за действий США. По его словам, события на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем невыгодно США. И для реализации целей «спасательным кругом» может выступить Польша, которая способна ввести свой контингент на Украину.
8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. При этом она указала на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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