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Министр обороны Украины заявил о планах мобилизовать до 1 млн человек

Министр обороны Резников заявил, что в планах Украины мобилизовать до 1 млн человек
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Киев хочет мобилизовать миллион человек.

Спецоперация в Донбассе 13 мая. Текстовая трансляция
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«Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава украинского минобороны также отметил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», между тем, по его словам, Киев к такому оказался полностью не готов.

Резников добавил, что оборона, действующая в стране, была организована за счет «проведенных подготовительных мероприятий и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной».

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата.

5 мая член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Известиями» отметил, что украинская армия может предпринять ряд контрнаступлений в начале июля, если Вооруженные силы России не предотвратят поступление западного вооружения на Украину.

19 апреля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении в стране военного положения.

Ранее, 15 апреля, Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си, что численность украинских войск в Донбассе составляет в настоящее время 44 тыс. солдат. Он подчеркнул, что Киев считает Донбасс главным местом проведения боев, который повлияет на все последующие события.

Кроме того, украинский лидер отметил, что Украина «начала войну еще раньше», чем Россия — спецоперацию по защите населения Донбасса. Власти заранее понимали необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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