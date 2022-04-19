Зеленский внес в раду законопроект о продлении военного положения на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении в стране военного положения.

Зеленский объявил военное положение на Украине 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. 20 марта политик подписал закон о продлении срока действия военного положения на 30 суток с 26 марта.

18 апреля Зеленский сообщил о начале Вооруженными силами России «битвы за Донбасс». Двумя днями ранее он заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии в Мариуполе, Киев прекратит переговоры с Москвой.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдаться с 12:00. План предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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