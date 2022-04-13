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Минобороны РФ сообщило о создании Украиной трех нацбатов из уголовников

Минобороны РФ: в Харькове завершается формирование трех новых нацбатов из заключенных
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Украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата. Об этом в среду, 13 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал он.

Мизинцев отметил, что в задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они попытаются отступить или сдаться в плен.

По его словам, действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«Призываем ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан», — подытожил он.

Ранее в этот день сообщалось, что американской режиссер Гонсало Лира, с самого начала спецоперации находившийся на Украине, рассказал о жизни в Харькове, который он назвал городом-призраком.

Он заявил, что не может покинуть город из-за действий украинских боевиков, которые прикрываются гражданами как живым щитом.

Кроме того, есть сведения, что в жилища горожан вламываются бывшие заключенные. По словам режиссера, опасность для жителей также представляют разгуливающие по городу злоумышленники с оружием, которое украинские власти бесконтрольно раздают всем желающим.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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