Реклама
Прямой эфир
Мир
В Донецке начался суд над иностранными наемниками с «Азовстали»
Мир
В Латвии полностью запретили обучение на русском языке
Мир
Президент Чехии Земан наложит вето на закон об однополых браках
Мир
Варшава выступила за санкции против всех энергоносителей РФ и банков
Мир
Цена бензина в Великобритании установила новый рекорд
Мир
Колумбия по согласованию с США отправит своих военных на Украину
Мир
РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов
Мир
Ле Пен поддержала Макрона в призыве не унижать Россию
Туризм
РФ сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Армия
В Главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей
Мир
Зеленский признал неспособность Украины наступать

РПЛ предложила РФС выбрать место проведения Суперкубка жребием

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Премьер-лига (РПЛ) предлагает Российскому футбольному союзу (РФС) определить жребием город и стадион, где продет матч на Суперкубок России 2022 года. Соответствующий документ с обращением к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву от президента РПЛ Ашота Хачатурянца поступил в распоряжение «Известий» во вторник, 7 июня.

Матч за Суперкубок России запланирован на 9 июля — он должен открыть сезон-2022/23 в отечественном футболе.

Двое лишних: почему РФС не утвердил расширение премьер-лиги
Ради «Рубина» и «Арсенала» не стали переписывать регламент премьер-лиги задним числом

В игре примут участие петербургский «Зенит» как чемпион России и московский «Спартак» как обладатель Кубка страны. Из-за принципиальности противостояния этих команд возникли широкие споры, где проводить игру. В связи с предполагаемым высоким ажиотажем среди болельщиков по вместимости справиться с нагрузкой могут московские «Лужники» и петербургская «Газпром Арена».

Тем не менее оба варианта отвергают руководители клубов. «Зенит» против «Лужников», а «Спартак» не согласен с перспективой играть встречу в Петербурге. При этом рассматривается вариант с игрой на нейтральном поле. Среди кандидатов называются Казань и Нижний Новгород.

По информации «Известий», на днях президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, где сообщил, что 3 июня на расширенном заседании правления РПЛ был рассмотрен вопрос с местом проведения Суперкубка. Проект письма есть в распоряжении «Известий».

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления не пришли к общему мнению о месте проведения матча. Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», — говорится в заявлении.

По словам источника в РФС, заседание бюро исполкома должно пройти до конца текущей рабочей недели.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Кубок России по футболу. До этого красно-белые становились обладателями трофея трижды — в 1994, 1998, 2003 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022