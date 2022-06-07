РПЛ предложила РФС выбрать место проведения Суперкубка жребием

Российская Премьер-лига (РПЛ) предлагает Российскому футбольному союзу (РФС) определить жребием город и стадион, где продет матч на Суперкубок России 2022 года. Соответствующий документ с обращением к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву от президента РПЛ Ашота Хачатурянца поступил в распоряжение «Известий» во вторник, 7 июня.

Матч за Суперкубок России запланирован на 9 июля — он должен открыть сезон-2022/23 в отечественном футболе.

В игре примут участие петербургский «Зенит» как чемпион России и московский «Спартак» как обладатель Кубка страны. Из-за принципиальности противостояния этих команд возникли широкие споры, где проводить игру. В связи с предполагаемым высоким ажиотажем среди болельщиков по вместимости справиться с нагрузкой могут московские «Лужники» и петербургская «Газпром Арена».

Тем не менее оба варианта отвергают руководители клубов. «Зенит» против «Лужников», а «Спартак» не согласен с перспективой играть встречу в Петербурге. При этом рассматривается вариант с игрой на нейтральном поле. Среди кандидатов называются Казань и Нижний Новгород.

По информации «Известий», на днях президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, где сообщил, что 3 июня на расширенном заседании правления РПЛ был рассмотрен вопрос с местом проведения Суперкубка. Проект письма есть в распоряжении «Известий».

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления не пришли к общему мнению о месте проведения матча. Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», — говорится в заявлении.

По словам источника в РФС, заседание бюро исполкома должно пройти до конца текущей рабочей недели.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Кубок России по футболу. До этого красно-белые становились обладателями трофея трижды — в 1994, 1998, 2003 годах.