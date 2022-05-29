«Спартак» стал обладателем Кубка России

Московский «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России по футболу. В финале красно-белые обыграли столичное «Динамо» — 2:1. Счет в матче открыл «Спартак» — Александр Соболев забил гол на 10-й минуте, сообщает телеканал «Известия». Во втором тайме отличился хавбек бело-голубых Арсен Захарян. Окончательный счет на 72-й минуте установил нападающий «Спартака» Квинси Промес. В самом конце матча динамовцы могли сравнять счет, но на 99-й минуте пенальти в ворота красно-белых не реализовал Даниил Фомин.

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и собрала более 69 тыс. зрителей. «Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории — ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

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