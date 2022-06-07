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Варшава выступила за санкции против всех энергоносителей РФ и банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Польша предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все энергоносители и банки. Об этом 7 июня в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

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«Принятый Европейским советом шестой пакет санкций — это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей», — сказал дипломат.

Но, по его словам, принятых мер недостаточно. «Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT», — продолжил он.

2 июня страны Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против РФ. Шестой пакет рестрикций включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. В частности, под давлением Кипра из последней версии документа была исключена мера, запрещающая россиянам приобретать недвижимость в ЕС.

Также страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Эмбарго на морской импорт будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев в отношении сырой нефти и восьми месяцев в отношении нефтепродуктов.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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