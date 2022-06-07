Зеленский указал на неизменность позиции России даже при санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции так и не подействовали на позицию России по Украине, оставив ее неизменной. Как сообщила 7 июня британская газета Financial Times, Зеленский раскритиковал за это партнеров Киева.

«Он добавил, что западные санкции «не особо подействовали на позицию России», и раскритиковал партнеров своей страны за призывы к прекращению огня в конфликте, не обозначив условия. В частности, чтобы Москва прекратила наступление», — пишет издание, организовавшее видеоконференцию Зеленского.

Во время своего выступления, сообщили журналисты, Зеленский также отметил, что некоторые страны, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, для того чтобы бизнес не страдал».

Накануне, 6 июня, Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

7 июня день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Как отметили в его канцелярии, Джонсон считает важным, чтобы на Зеленского не давили, требуя принять невыгодные условия мира, отмечая, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго.

Тогда же первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, заявил, что американское общество устало от украинской повестки и, чувствуя надвигающийся экономический кризис, хочет уйти от этой темы. США предлагают Украине достойный, по мнению американских политиков, выход — «мир в обмен на землю», указал депутат.

6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры о мире с Россией и полностью отказалась от этого процесса. Министр также добавил, что Россия была готова по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги, однако написанный проект такого договора до сих пор находится на украинской стороне, уже почти полтора месяца.

17 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился соображением, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером Владимиром Путиным мирный договор, то Украине будет вынуждена капитулировать.

23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

Ранее, 13 мая, Зеленский подчеркнул, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

17 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился соображением, что если Зеленский не заключит мирный договор с президентом РФ Владимиром Путиным, то Украина будет вынуждена капитулировать.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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