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Покинувшего Украину Порошенко заметили в Польше

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Фото: соцсети
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, сумевший выехать из родной страны с третьей попытки, принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 7 июня.

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«Во время дискуссии я призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС и объяснил, что это будет мощным стимулом для Украины. Это еще не членство. Это лишь мотивация для украинцев, платящих наивысшую цену, платят кровью десятков тысяч гражданских, ставших жертвами», — написал он.

Накануне в Сети были опубликованы видеозаписи, на которых Порошенко гуляет по улицам Лондона в сопровождении девушки.

Как ранее сообщалось, политик покинул Украину с третьей попытки 30 мая. Депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар уточняла, что он выехал на саммит Европейской народной партии. Для этого Порошенко обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

Международный обозреватель Сергей Хрущ считает, что Зеленский ждал, пока Порошенко его попросит, и так «поиздевался» над экс-президентом, только после этого разрешив ему покинуть территорию государства. В то же время он отметил, что политик подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста.

Кроме того, Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса. Следователи полагают, что он сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР.

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