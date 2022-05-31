Политолог назвал издевкой разрешение Порошенко покинуть Украину

Действующий президент Украины Владимир Зеленский поиздевался над экс-президентом страны Петром Порошенко, разрешив ему покинуть территорию государства. Об этом заявил международный обозреватель Сергей Хрущ.

«Такое впечатление, что Зеленский ждал, пока Порошенко его попросит. Отказать ему было нельзя, Порошенко по-прежнему популярная фигура на Украине. Я думаю, что вся эта ситуация — небольшая издевка», — сказал Хрущ.

Обозреватель отметил, что Порошенко подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста. Бывшему президенту Украины сейчас 56 лет, а за пределы страны запрещено выезжать мужчинам 18–60 лет.

Хрущ также подчеркнул, что Порошенко уже не раз предпринимал попытки уехать с Украины. Ему удалось сделать это с третьего раза. Сообщается, что дважды не пропускали через границу в пункте Рава-Русская. Тогда он пытался переправиться в Польшу.

На третий раз экс-президент обратился к своему преемнику Зеленскому в своем Telegram-канале с просьбой выпустить его из страны.

Хрущ подчеркивает, что в случае, если Порошенко захочет вернуться на территорию Украины, не пускать его обратно нет никаких причин, так как он является гражданином страны.

«Конечно, он может вернуться, но вот захочет ли он вернуться? Я думаю, что он будет смотреть на ситуацию — как всё будет складываться. Во всяком случае, торопиться он уж точно не будет», — подытожил обозреватель.

В первый раз СМИ сообщили о попытке Петра Порошенко выехать в Польшу 28 мая. Тогда соответствующие фото и информацию распространили в Telegram-каналах.

23 мая стало известно, что задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Сотрудники ведомства уточняли, что были приведены доказательства в пользу того, что Порошенко инициировал незаконную приватизацию трубопровода «Самара — Западное направление». Также Медведчук подтвердил причастность бывшего главы Украины к торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Петр Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре госбюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.