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СМИ сообщили о попытке Порошенко выехать с Украины в Польшу

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предпринял попытку пересечь границу с Польшей через Львовскую таможню. Соответствующие фото и информацию распространили в Telegram-каналах.

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Отмечается, что Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытается выехать с территории Украины на личном транспортном средстве марки Range Rover.

Официального подтверждения этих данных нет.

25 мая стало известно, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не явились в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против бывшего президента Петра Порошенко в качестве свидетелей.

До этого, 23 мая, стало известно, что задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Сотрудники ведомства уточняли, что были приведены доказательства в пользу того, что Порошенко инициировал незаконную приватизацию трубопровода «Самара — Западное направление». Также Медведчук подтвердил причастность бывшего главы Украины к торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

В январе стало известно, что офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского суда Киева, который выбрал в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене. Тогда же в надзорном ведомстве настаивали на мере пресечения в виде заключения под стражу или внесении залога в размере $35,7 млн.

Петр Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

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