Рубль назвали самой устойчивой валютой. Спецоперация в Донбассе 28 мая

Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. В Херсонской области в целях безопасности закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами. Проехать можно в Крым и подконтрольную российским военным часть Запорожской области​. Финляндия выступила против "короткого пути" Киева в Евросоюза. Государственности Украины грозит полное уничтожение, заявил бывший президент страны Виктор Янукович. По его мнению, страна может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей. Подробнее о спецоперации и других событиях, касающихся ее, в прямой трансляции «Известиям».