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Рубль назвали самой устойчивой валютой. Спецоперация в Донбассе 28 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».
Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. В Херсонской области в целях безопасности закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами. Проехать можно в Крым и подконтрольную российским военным часть Запорожской области​. Финляндия выступила против "короткого пути" Киева в Евросоюза. Государственности Украины грозит полное уничтожение, заявил бывший президент страны Виктор Янукович. По его мнению, страна может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей. Подробнее о спецоперации и других событиях, касающихся ее, в прямой трансляции «Известиям».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:17
Первое судно зашло в морской порт Мариуполя, сообщил ТАСС представитель администрации порта.
Сегодня, 10:01
Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:57
Генпрокуратура ЛНР сообщила о 23 пострадавших при обстреле Сватово в пятницу, 27 мая, среди пострадавших пятеро детей.
Сегодня, 09:29
Один человек погиб, несколько ранены при обстреле поселка Чернобаевка, в пригороде Херсона, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.
Сегодня, 09:29
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил рецессии на фоне резкого роста цен на газ.
Сегодня, 09:18
В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя за сутки 374 человек, из них 42 детей.
Сегодня, 09:04
США последние годы под предлогом помощи Украине фактически строили свои военно-морские базы на побережье Черного моря, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:52
Россия возглавила список стран по числу созданных иностранных компаний в Турции, сообщила газета «Ени Шафак» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Турции.
Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:40
В Мариуполе будет создан филиал донецкого технического вуза, сообщил в субботу ректор донецкого вуза Александр Аноприенко.
Сегодня, 08:38
Скорейшее завершение кризиса на Украине приоритетно для Германии, Италии и Франции, со временем и другие западные лидеры могут пересмотреть свою позицию, считает журнал Newsweek.
Сегодня, 08:34
В Херсоне начали расследование фактов пыток и обстрелов украинскими боевиками, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 08:04
Поставками вооружений Киеву США отдаляют перспективы достиения мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Сегодня, 08:00
Украинские войска четыре раза обстреляли территорию ЛНР за сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 07:55
Американский телеканал Си-би-эс назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в текущем году.
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