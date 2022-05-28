Рубль назвали самой устойчивой валютой. Спецоперация в Донбассе 28 мая

Первое судно зашло в морской порт Мариуполя, сообщил ТАСС представитель администрации порта.
Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Генпрокуратура ЛНР сообщила о 23 пострадавших при обстреле Сватово в пятницу, 27 мая, среди пострадавших пятеро детей.
Один человек погиб, несколько ранены при обстреле поселка Чернобаевка, в пригороде Херсона, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил рецессии на фоне резкого роста цен на газ.
В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя за сутки 374 человек, из них 42 детей.
США последние годы под предлогом помощи Украине фактически строили свои военно-морские базы на побережье Черного моря, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Россия возглавила список стран по числу созданных иностранных компаний в Турции, сообщила газета «Ени Шафак» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Турции.
В Мариуполе будет создан филиал донецкого технического вуза, сообщил в субботу ректор донецкого вуза Александр Аноприенко.
Скорейшее завершение кризиса на Украине приоритетно для Германии, Италии и Франции, со временем и другие западные лидеры могут пересмотреть свою позицию, считает журнал Newsweek.
В Херсоне начали расследование фактов пыток и обстрелов украинскими боевиками, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Поставками вооружений Киеву США отдаляют перспективы достиения мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Украинские войска четыре раза обстреляли территорию ЛНР за сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Американский телеканал Си-би-эс назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в текущем году.