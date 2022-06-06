Порошенко заметили гуляющим по улицам Лондона

Экс-президента Украины Петра Порошенко заметили в Лондоне. В Сети была опубликована видеозапись, на которой он гуляет по столице Великобритании в сопровождении девушки.

30 мая сообщалось, что Порошенко смог выехать с Украины только с третьего раза. Как рассказывала депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, Порошенко тогда выехал на саммит Европейской народной партии. Для этого экс-президент обратился к своему преемнику Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале с просьбой выпустить его из страны.

Международный обозреватель Сергей Хрущ отметил 31 мая, что Зеленский поиздевался над Порошенко, разрешив ему покинуть территорию государства. По его словам, действующий глава государства будто ждал, что Порошенко так сделает.

Также обозреватель отметил, что Порошенко подпадает под закон о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста. Бывшему президенту Украины сейчас 56 лет, а за пределы страны запрещено выезжать мужчинам 18–60 лет.

28 мая сообщалось, что Порошенко направлялся на мероприятие НАТО в Вильнюсе, однако при попытке пересечь границу его задержали сотрудники таможенного контроля. Для того чтобы присоединиться к украинской делегации, Порошенко получил распоряжение о командировке за подписью председателя рады Руслана Стефанчука. Пограничники, в свою очередь, сочли документ поддельным или просроченным и не выпустили экс-лидера страны с Украины.

Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса.