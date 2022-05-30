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Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 мая, смог выехать из страны. Об этом сообщила депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

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«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской).

О том, что Порошенко уехал в Нидерланды, также сообщил в соцсети еще один депутат от его партии Владимир Арьев.

«Власти поняли, что правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции», — подчеркнул он.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что Порошенко направлялся на мероприятие НАТО в Вильнюсе, однако при попытке пересечь границу его задержали сотрудники таможенного контроля. Для того чтобы присоединиться к украинской делегации, Порошенко получил распоряжение о командировке за подписью председателя рады Руслана Стефанчука. Пограничники в свою очередь сочли документ поддельным или просроченным и не выпустили экс-лидера страны с Украины.

В тот же день в социальных сетях распространилась информация, что Порошенко попытался покинуть Украину и въехать в Польшу через Львовскую таможню.

Позднее, 30 мая, Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале обращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил выпустить его из страны. Он заверил, что у него для выезда за границу есть соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии и оформленная командировка, подписанная главой Верховной рады Украины.

Петр Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре 2021 года госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. При этом уже 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

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