«Пациент не должен оставаться в одиночестве»: что такое ценностно-ориентированная медицина

Переход на новую — ценностно-ориентированную — модель здравоохранения в последние годы обсуждают во всем мире. Предполагается, что это позволит сделать медицинскую помощь более эффективной, ориентированной на конкретный результат, а не на объемы или количество оказанных услуг. В том числе представители отечественной системы здравоохранения обсуждали новую модель и на форуме «Решения социальных задач», состоявшемся в Москве в первых числах июня. «Известия» ознакомились с аргументами участников мероприятия, а также поговорили о том, что это может означать в первую очередь и когда стоит ждать подобного подхода в России.

«Комплекс желаний, ощущений, предпочтений»

Ценностно-ориентированное здравоохранение (ЦОЗ) рассматривается в основном как альтернатива классической , принятой сегодня системе.

В традиционной системе здравоохранения не учитываются достигнутые результаты лечения, основное внимание уделяется объемам оказания медпомощи. В то время как в основе ЦОЗ лежат контроль за итоговыми результатами оказания медпомощи и мониторинг затрат на оказание помощи конкретному пациенту , пояснил собравшимся на форуме заместитель начальника отдела развития и внешних коммуникаций Центра экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП) Минздрава России Дмитрий Щуров.

Это, по его мнению, позволяет повысить результативность лечения и уменьшать расходы медучреждений .

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Персонифицированный подход к пациенту важен в том числе для самих медиков, уверен советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Растущие шансы на полное излечение и возможность уменьшить степень страданий , в свою очередь, защищают их от выгорания и помогают поддерживать свой профессионализм , считает он.

Речь идет о новой парадигме развития современной медицины, которая активно внедряется во всех странах мира , пояснила «Известиям» главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева.

— Данная стратегия предполагает смещение фокуса с объемов выполняемых диагностических и лечебных мероприятий на качество предоставляемой медицинской помощи . В центре внимания находится здоровье пациента в контексте не только физиологических признаков и клинических состояний, но и комплекса ощущений, желаний и предпочтений человека , что в конечном итоге влияет на результаты лечения и уровень удовлетворенности пациентов, — объясняет собеседница издания.

Определяющими понятиями такого подхода к здравоохранению в результате становятся «ожидания», «интерес», «удовлетворенность», «чувства», «профилактика эмоционального выгорания медицинских работников», «коммуникация», «имидж врача», считает она.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Переход к усовершенствованной модели здравоохранения объясняется в первую очередь устаревшими критериями оценки эффективности работы традиционной концепции, солидарно большинство экспертов .

«Нельзя обходить стороной врача»

При этом оплата за оказанные услуги также основывается не только на результатах лечения, но и на качестве жизни пациентов и уровне удовлетворения их потребностей и ожиданий , поясняет главный врач санкт-петербургской городской больницы № 15, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий.

— В отличие от традиционной модели финансирования, когда целесообразность лечебно-диагностических мероприятий оценивается специалистами надзорных органов, страховых компаний и так далее на основе либо жалоб пациента, либо какого-то выборочного анализа случаев лечения или историй болезни, в этой модели при формировании окончательного платежа предполагается обязательный учет мнения пациента , — отметил он в разговоре с «Известиями».

Одной из целей этой модели, по его словам, «после всех оптимизаций», является сокращение расходов на медицинскую помощь.

Внедрение такой концепции может быть актуально для всех клинических разделов медицины, однако в первую очередь начать процесс перехода к ней важно в областях с наибольшим количеством смертей . Это в том числе онкология и сердечно-сосудистые заболевания, уверена Тамаева.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В России сегодня уже реализуются подобные проекты, но в точечном режиме — в том числе под эгидой ЦЭККМП существует проект ЦОЗ по лечению воспалительных заболеваний кишечника, ранее завершился пилотный проект по лечению катаракты глаза, в котором участвовали четыре филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» и офтальмологический центр Коновалова. Практикуются такие подходы в том числе в некоторых случаях при лечении онкопациентов.

— Сегодня ЦОЗ сделало большой шаг в медицине, в том числе в онкологии, включая новый порядок оказания медпомощи и доступность дорогостоящих средств, — отметила первый замдиректора территориального фонда обязательной медпомощи Подмосковья Елена Боброва.

При этом президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова, выступая на форуме, отметила, что понятие персонализированной медицины сегодня «вызывает разногласия у пациентов», в том числе у онкобольных.

Речь идет о том, что не всем пациентам с онкозаболеваниями сегодня оказываются одинаковые объемы помощи, пояснила Боровова. При этом система здравоохранения в целом и его финансирования сегодня не успевает за новациями в онкологии.

— Если мы хотим видеть персонализированное лечение пациентов, мы должны дать возможность врачам более широко пользоваться всеми доступными возможностями, в том числе для того, чтобы избежать отягощения заболевания или вообще его появления, — подчеркнула она. — Это медицина будущего, в основе которой — колоссальная персонификация лечения. Сейчас же тратятся миллионы рублей, но не всегда мы имеем эффективное лечение.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

При этом при переходе на новую систему нельзя забывать о достаточной мотивации врачей, подчеркнула Елена Боброва.

— Вопрос в том, насколько к ЦОЗ готовы сами врачи и пациенты. Нам нельзя обходить стороной врача, проблему его профессионального выгорания, нужно оказывать помощь и среднему и младшему медперсоналу, — отметила она.

Среди основных составляющих ценностно-ориентированного здравоохранения Дмитрий Щуров назвал цифровую инфраструктуру, интегрированный подход к лечению больных и оплату труда медиков за конкретные результаты .

Для повсеместного внедрения принципов ценностно-ориентированного здравоохранения необходимо провести информатизацию всех медицинских процессов , проанализировать систему оказываемых медицинских услуг, оценить структуру затрат в рамках системы обязательного медицинского страхования, модернизировать процессы контроля качества медицинской помощи , сформировать рейтинг медицинских организаций, разработать механизм получения обратной связи от пациентов, перечисляет Фатима Тамаева.

Для внедрения ценностно-ориентированного подхода как основы системы здравоохранения в России может потребоваться «существенная реорганизация» всей системы здравоохранения , отмечает Андрей Новицкий.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Основным препятствием для развития этой модели может стать существующая система финансирования через ОМС, которая в текущем виде не позволит использовать подобную модель.

— Нужно менять систему оказания медпомощи в первичном звене — поликлиниках, менять концепцию работы в стационарах. Изменить принципы финансирования медучреждений, менять тарифы, законодательство, внедряя такие оценки эффективности лечения пациента, как «качество жизни», усиливать профилактическую работу в первичном звене, — перечисляет он. — То есть в этом случае предстоит достаточно серьезная работа на системном методическом уровне.

При этом сама по себе концепция перекликается с принципом отечественной терапевтической школы, основанной профессором Сергеем Боткиным — «лечить не болезнь, а больного», напоминает Новицкий.

«Широкое понятие»

В то же время само по себе понятие ценностно-ориентированной медицины очень широкое. Поэтому является не столько термином, сколько понятием концептуальным, отметила в разговоре с «Известиями» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Папулич.

— Здесь многое зависит от того, кто именно является субъектом, о чьих ценностях мы говорим . В некоторых случаях, например, ценности врача и пациента могут различаться — пациент может быть заинтересован в максимально легком и безболезненном лечении, а врач — в проведении операции, которая необходима в данном случае, — напомнила она. — В этом случае и характеристики такой ценностно-ориентированной помощи могут отличаться.

Если речь идет о медицине, ориентированной на пациента, то помощь должна быть безопасной, адекватной, справедливой и постоянной , обращает внимание собеседница издания.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Если же ориентироваться на ценности врача, оказывающего помощь, то основными ценностями будет доступ к наиболее современным технологиям и возможность профессионального развития , полагает она.

В большей степени сегодня такая модель может быть востребована в областях, требующих мультидисциплинарного подхода — например, при лечении онкопациентов или пациентов с гематологическими заболеваниями, подтверждает Андрей Новицкий.

Однако именно здесь между состоянием пациента и эффективностью лечения может наблюдаться противоречие. Так, из-за побочных эффектов от агрессивной химиотерапии самочувствие и качество жизни пациента может ухудшиться, в то время как по онкологическому заболеванию пациент находится в ремиссии , приводит пример врач.

— Если же мы говорим о медицине с точки зрения бюджета, потому что эта сфера абсолютно в любой стране мира напоминает «черную дыру», которая способна поглотить все выделенные средства, то здесь основной ценностью станет достижение максимального результата при минимальных расходах , — рассуждает Папулич.

Пациент не должен оставаться в одиночестве Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Нередко ценностно-ориентированное здравоохранение рассматривается в первую очередь с этой точки зрения . Однако необходимо помнить, что это понятие включает в себя зонтичную систему из многих компонентов. И когда речь идет о таком подходе, нужно рассматривать каждый из этих параметров, рассуждает эксперт.

— Но самое важное, что мы можем сказать, — пациент, столкнувшись с системой здравоохранения, не должен оставаться в одиночестве. Кто-то должен его вести, его сопровождать на протяжении всего этого пути, — резюмирует собеседница издания.