Система с мест: региональные пациенты не могут получить технологичную помощь из-за невидимых очередей

Медицинская помощь в федеральных центрах, в том числе высокотехнологичная, нередко оказывается недоступной для пациентов в регионах, несмотря на готовность федеральных клиник их принять. Причина в этом случае — в очередях, которые не видны федеральным центрам, а также в неэффективном использовании единой информационной системы (ЕГИСЗ) в регионах и общем нежелании субъектов направлять больных в федеральные центры, полагают участники состоявшегося в Совете Федерации профильного круглого стола. Согласны с этой точкой зрения и опрошенные изданием эксперты. В Совфеде для решения проблемы предложили усовершенствовать ЕГИСЗ, добавив туда оперативную информацию о свободном коечном фонде, доступную для всех сторон. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в Минздраве. Подробнее о проблеме и о текущей ситуации с доступностью высококачественной медицинской помощи — в материале «Известий».

Неучтенные очереди

Вопрос доступности медицинской помощи в федеральных медицинских центрах обсуждали в Совете Федерации в начале недели. В заседании приняли участие представители нескольких федеральных медицинских и пациентских организаций, а также представители Минздрава и Фонда социального страхования.

Финансирование медицинских организаций в 2019–2021 годах осуществлялось в рамках плановых объемов, выполненных практически на 100%, отметила сенатор, член комитета по социальной политике Совета Федерации, Ирина Петина, выступившая председателем круглого стола.

Тем не менее представители федеральных медицинских организаций (ФМО) сообщили о негативных факторах , снижающих доступность помощи для жителей ряда регионов страны.

— Такими факторами они считают недостаточность финансирования системы ОМС и снижение плановых объемов оказания медицинской помощи в 2022 году по сравнению с периодом 2020–2021 годов, — подчеркнула Ирина Петина.

Система с мест Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Также, по ее словам , в Совет Федерации поступают обращения из субъектов РФ: пациенты сообщают об очередях на получение высокотехнологичной и специализированной помощи .

— Основная проблема, с которой обращаются представители регионов в Совет Федерации, по наблюдениям комитета Совета Федерации по социальной политике, — это формирование очередей на региональном уровне на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в федеральных клиниках, — рассказала «Известиям» Ирина Петина.

При этом, по данным федеральных медорганизаций, к которым с соответствующим запросом обратились в Совете Федерации, таких очередей быть не должно было.

Причиной, по ее мнению, стало то, что действующая единая государственная информационная система в сфере здравоохранения сейчас не предусматривает возможность доступа уполномоченных лиц к получению информации о количестве свободных мест по профилям высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках, оказывающих этот вид медпомощи, отметила она.

— В связи с этим сложилась ситуация, когда федеральные медицинские организации не видят региональных очередей, а регионы не владеют ежедневной (ежемесячной или другой) информацией о количестве свободных мест — коек — в федеральных клиниках по профилям медицинской помощи, по видам ВМП, — пояснила сенатор.

Система с мест Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Повысить эффективность использования мощностей федеральных центров, по ее мнению, может усовершенствование Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения .

В частности, за счет погружения в нее оперативной информации о занятости коечного фонда медицинских организаций по профилям высокотехнологичной и специализированной помощи. Предполагается, что такая информация должна быть доступна как для самих ФМО, так и для региональных систем здравоохранения .

«Не успевают следить за новеллами»

Обращения пациентов, которые не могут попасть из регионов в федеральные медицинские центры, поступают довольно часто , рассказал «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

— Врачи не всегда успевают следить за новеллами в законодательстве. Например, пациенты могут получать отказы в направлении на лечение в федеральные центры по причине того, что врач не находит медицинское учреждение в региональном списке , хотя уже как год сформирован отдельный федеральный список лечебных центов. И таких примеров много, — поясняет он.

Кроме того, полагает он, очевидно «нежелание региональных властей «отпускать» пациентов в федеральные учреждения» , поскольку в регионах предпочитают максимально загружать местные медучреждения.

Система с мест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместе с тем были сделаны серьезные шаги по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в федеральных медицинских организациях , признает собеседник издания.

Оказание помощи онкопациентам в федеральных центрах сейчас происходит в полном объеме , рассказала «Известиям» президент всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боворова. Исключение, по ее словам, составляют только ситуации, когда в федеральных центрах не оказывается некоторых препаратов для проведения химиотерапии, за которыми людей отправляют по месту жительства.

В то же время наблюдаются сложности с направлением в федеральные медицинские организации пациентов из регионов .

— Есть регионы, которые категорически не направляют в федеральные центры. Хотя [затем выясняется, что] держать было незачем, потому что в регионе такая помощь в принципе не оказывается, — рассказала собеседница издания.

В качестве примера она привела ситуацию в Волгограде, где долгое время отказывались направлять в федеральный центр мужчину с онкозаболеванием, которому требовалась трансплантация почки. Даже несмотря на то что в регионе такие операции не проводятся. Аналогичные случаи, связанные в первую очередь с трансплантацией, по ее словам, наблюдались и в других субъектах. То же самое касается ситуаций, когда необходимо лечение с использованием протонных или лучевых технологий, доступное в Обнинске и Химках.

Система с мест Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Лечение там доступно, в том числе по квотам, однако региональные службы вообще туда не направляют пациентов, — сетует она.

Не отправляет людей в федеральные центры в том числе Москва — в столице полагают, что местная система здравоохранения самодостаточна, когда речь идет о борьбе с раком, но это, отмечает Ирина Боворова, «не совсем справедливо».

«Не налажена как часы»

Единая цифровая система, так называемый вертикальный информационный контур, необходимый для обмена данными между федеральными медучреждениями и субъектами, существует и работает , признают в Ассоциации. Однако если федеральные центры «пользуются ею очень активно», узнавая, таким образом, какой пациент и где находится, какую помощь получает и в какой помощи нуждается, в случае с регионами система оказывается куда менее эффективной.

— Пока не можем констатировать, что взаимосвязь и четкий обмен информацией здесь налажены и работают как часы, — признает Ирина Боворова. — Хотя должно быть именно так.

Сейчас, по мнению Юрия Жулева, необходим «дальнейший мониторинг ситуации».

— Возможно, потребуется повысить финансирование федеральных центров, в случае если они исчерпают предусмотренные лимиты, чтобы не допустить снижения объемов медпомощи, — отмечает он.

Система с мест Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, необходимо повышать качество доступной высокотехнологичной медицинской помощи, считает он.

Также требует совершенствования нормативная правовая база, регулирующая порядок направления пациентов на лечение в федеральные клиники .

Пока по результатам круглого стола в Совете Федерации было принято решение о проработке на уровне Минздрава вопроса о дальнейшем усовершенствовании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В частности, о доступности в системе оперативной информации о занятости коечного фонда в федеральных медицинских организациях, в том числе тех, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, рассказала «Известиям» Ирина Петина. Доступ к ней должны иметь как федеральные центры, так и региональные клиники, а также органы исполнительной власти, отвечающие за сферу здравоохранения на уровне субъектов.

В Минздраве к моменту публикации не ответили на вопрос издания о перспективах доработки ЕГИСЗ.