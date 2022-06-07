Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все страны после вхождения в Евросоюз (ЕС) постепенно лишаются своей европейской идентичности и начинают подчиняться воле Вашингтона, а сам ЕС уже давно превратился в экономический отдел НАТО, написала во вторник, 7 июня, в своем Telegram-канале, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Зарубили окно в Европу: что значит срыв визита Лаврова в Сербию
И как Москва и Белград строят отношения в условиях противостояния РФ с Западом

«Возьмите географическую и политическую карты. Найдите США, Европу с Россией, Сербией и «Брюсселем». Постарайтесь понять, с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать. <…> Потому что Европейский союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — написала Захарова.

Так она прокомментировала призыв Госдепа США к Сербии сосредоточиться на вступлении в ЕС вместо того, чтобы фокусироваться на несостоявшихся переговорах с Россией.

Переговоры между властями Сербии и РФ сорвались из-за того, что 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. В результате этого сорвался визит дипломата в Белград.

Тогда Захарова указала на закрытие сделавшими это странами еще одного канала связи с Россией.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду Лаврова в Белград, и заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь развития, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022