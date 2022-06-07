Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО

Все страны после вхождения в Евросоюз (ЕС) постепенно лишаются своей европейской идентичности и начинают подчиняться воле Вашингтона, а сам ЕС уже давно превратился в экономический отдел НАТО, написала во вторник, 7 июня, в своем Telegram-канале, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Возьмите географическую и политическую карты. Найдите США, Европу с Россией, Сербией и «Брюсселем». Постарайтесь понять, с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать. <…> Потому что Европейский союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — написала Захарова.

Так она прокомментировала призыв Госдепа США к Сербии сосредоточиться на вступлении в ЕС вместо того, чтобы фокусироваться на несостоявшихся переговорах с Россией.

Переговоры между властями Сербии и РФ сорвались из-за того, что 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. В результате этого сорвался визит дипломата в Белград.

Тогда Захарова указала на закрытие сделавшими это странами еще одного канала связи с Россией.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду Лаврова в Белград, и заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь развития, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.