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Вучич выразил недовольство обстоятельствами срыва визита Лаврова в Сербию

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с тем, что Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, сделав невозможным его визит в Белград. Об этом в понедельник, 6 июня, глава государства заявил во время встречи с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко.

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«Президент Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду главы российской дипломатии Лаврова. Он сказал, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах, а также продолжит соблюдение военного нейтралитета» — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российский делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал этот поступок нелепым, а также добавил, что этот «принципиальный» протест — не самостоятельная позиция Болгарии, Северной Македонии и Черногории, данное решение стоит оценивать с позиции, что эти страны — участницы ЕС и НАТО.

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