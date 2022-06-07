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В Польше разгромили пункт помощи беженцам с Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
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Пункт помощи украинским беженцам разгромили и разграбили в Польше. Об этом Ura.ru сообщило во вторник, 7 июня.

Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет
Население страны выражает недовольство ситуацией

Местный депутат показал разбитые стекла при входе в центр оказания помощи беженцам. Также там оборван провод от камеры видеонаблюдения. Мужчина заявил, что ранее некий злоумышленник уже высказывал угрозы. По предварительной информации, скоро пункт должен возобновить работу и продолжить помогать беженцам.

«Мы будем разбираться в произошедшем, так что, вероятно, сегодня вечером гуманитарную помощь люди все же получат», — сказал депутат.

В соцсетях появились сообщения, что к разгрому могут быть причастны сами украинцы, передает телеканал «360».

Украинские беженцы, приехавшие в Польшу, активно интересуются у соотечественников способами переезда в Испанию. Значительная часть украинцев не намерена возвращаться на родину и планирует навсегда остаться в Испании, где беженцам до сих пор предоставляют некоторые льготы, передает «Федеральное агентство новостей».

По последним данным, число украинских беженцев, прибывших в Польшу с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса, превысило 3 млн.

Около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в Польше, по словам польского президента Анджея Дуды.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. Так, Варшава уже приняла решение прекратить выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля.

Сами поляки не раз выражали недовольство поведением гостей. 14 мая в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны.

Критикуют украинцев и в других странах Европы, отмечая наглое и беспардонное поведение некоторых беженцев. 3 марта в социальных сетях распространились видео жителей Молдавии с жалобами на беженцев с Украины. Одна из местных жительниц рассказала, что некоторым беженцам, размещенным в отеле, не понравилось, что был закрыт бассейн.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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