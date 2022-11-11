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Святая Троица в 2023 году: что нельзя делать, духовный смысл праздника

Когда Троица в 2023 году. История, приметы, запреты церковного праздника 4 июня
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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К Пасхе привязаны многие христианские праздники. Они установлены в честь событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, его мученической смертью и чудесным воскрешением. Одна из таких дат — пятидесятый день после Светлого Христова Воскресенья. Отсюда и название — Пятидесятница, или Святая Троица. В 2023 году приходится на 4 июня.

Троица — духовный смысл церковного праздника 4 июня

Церковь вспоминает о сошествии Святого Духа на апостолов на горе Синай. Так Господь явил людям свое Триединство. То есть Бог един по своей сущности, но существует в трех нераздельных ипостасях: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

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Издавна Троица по своей значимости уступала только Пасхе. Ведь именно благодаря дару владеть разными языками, который появился у апостолов после сошествия Святого Духа, им удалось привлечь в христианство тысячи людей. Именно тогда и зародилась христианская церковь.

Храмы украшают свежими цветами, ветками деревьев и свежескошенной травой. Священнослужители надевают зеленые одежды — цвет зарождения и вечной жизни. После праздничной утренней литургии принято служить Великую вечерню. На Троицу в храме не принято просить что-либо у Бога, а лишь благодарить за то, что уже имеешь.

Святая Троица — что нельзя делать, традиции

От тяжелой работы в этот день следует отказаться. Но праздничный обед после посещения храма очень даже уместен. Тем более ограничений, по причине отсутствия постов, нет. Кроме, конечно, алкоголя. Тут, как и в любой церковный праздник, следует ограничиться бокалом красного вина.

Ссориться, сквернословить, обижать кого-либо нельзя ни в какой день, а в великий церковный праздник и вовсе — большой грех.

Издавна считалось, что если посвататься на Троицу, а пожениться на Покров, супружеская жизнь будет долгой и счастливой. А вот обвенчаться в этот день не получится, поскольку в большие церковные праздники обряды венчания не совершаются.

Приметы на Троицу 2023

  • Дождь на Троицу считается очень хорошей приметой. Он предвещает теплое лето и хороший урожай.
  • Попасть под дождь — успех во всех делах.
  • Умыться росой — надолго сохранить молодость.
  • Будет жарко — к засухе и плохому урожаю.
  • Раньше молодые незамужние девушки верили, что если в праздник парень поцелует ее под березой, вскоре станет ее мужем.
  • Наши предки в этот день считали кукование кукушек. Сколько птица прокукует — столько дней остается ждать суженого.
  • Существовали также языческие суеверия, касающиеся праздника. В Троицу, например, нельзя было купаться в водоемах, считалось, что «русалка утянет на дно».
  • Даже сновидения трактовали по-особенному. Приснившийся усопший родственник, который находится в добром расположении духа, сулит достаток и процветание. К таким снам особенно прислушивались, веря, что они могут помочь найти правильный выход из сложной ситуации.

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