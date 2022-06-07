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В США предупредили о готовности ответить на ядерные испытания КНДР

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Фото: Global Look Press/Chris Jung/ZUMAPRESS.com
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Следующая попытка Северной Кореи провести ядерные испытания не останется без реакции мирового сообщества. Об этом во вторник, 7 июня, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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«Любые ядерные испытания были бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. На такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ», — приводит ее слова информационное агентство Yonhap.

Политик отметила, что комплекс встречных мер будет включать в себя дополнительные санкции в отношении Пхеньяна, а также мероприятия по укреплению обороноспособности США и союзников. По словам Шерман, северокорейской администрации следует уделить максимум внимание эпидемиологической обстановке в стране и воздержаться от провокационных действий во избежание серьезного международного конфликта.

Вместе с тем, замгоссекретаря подчеркнула, что глава Белого Дома Джо Байден по-прежнему рассчитывает на продуктивный диалог.

«США не питают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы продолжаем призывать Пхеньян прекратить свою дестабилизирующую и провокационную деятельность и выбрать путь дипломатии», — заключила она.

Накануне стало известно, что США и Южная Корея провели тестовые ракетные пуски в качестве ответа на запуск баллистических ракет Северной Кореей. В комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея подчеркнули, что совместный пуск ракет «земля-земля» от двух стран продемонстрировал их готовность нанести «удар немедленно и точно по источнику провокации» в отношении КНДР даже в том случае, если Пхеньян будет запускать ракеты из нескольких мест одновременно.

5 июня КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба. Япония выразила Северной Корее официальный протест в связи с запуском ракет.

Индо-тихоокеанское командование Вооруженных сил США в тот же день объявило о том, что ракетные пуски со стороны КНДР не представляют угрозы США и их союзникам на Дальнем Востоке.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

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