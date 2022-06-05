В Японии сообщили о падении ракеты КНДР вне исключительной зоны страны

Баллистическая ракета, выпущенная КНДР 5 июня, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил японский канал NHK со ссылкой на государственных служащих.

Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба.

По словам источников канала, выпущенная Пхеньяном баллистическая ракета должна была упасть вне пределов японской исключительной зоны, «если бы у выпущенной ракеты была нормальная баллистическая орбита».

О запуске Северной Кореей неопознанного снаряда, предположительно, баллистической ракеты, в сторону Японского моря 5 июня сообщил Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

О запуске КНДР трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.