Реклама
Прямой эфир

В США заявили об отсутствии угрозы стране и ее союзникам от ракетных пусков КНДР

0
Фото: TASS/EPA/JIM LO SCALZO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетные пуски со стороны КНДР не представляли угрозу Соединенным Штатам Америки или их союзникам. Соответствующее заявление на своем официальном сайте опубликовало 4 июня Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

Распускались: что меняет испытание КНДР межконтинентальной ракеты
При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

«Нам известно о множественных пусках баллистических ракет КНДР, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам, эти запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие программы незаконного вооружения КНДР», — говорится в заявлении.

Кроме того, командование заявило о приверженности американских вооруженных сил в регионе защите Южной Кореи и Японии.

Ранее в этот день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба. Япония выразила Северной Корее официальный протест в связи с запуском ракет.

Отмечается, что вероятно, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

О запуске Пхеньяном трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022