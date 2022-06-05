В США заявили об отсутствии угрозы стране и ее союзникам от ракетных пусков КНДР

Ракетные пуски со стороны КНДР не представляли угрозу Соединенным Штатам Америки или их союзникам. Соответствующее заявление на своем официальном сайте опубликовало 4 июня Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

«Нам известно о множественных пусках баллистических ракет КНДР, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам, эти запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие программы незаконного вооружения КНДР», — говорится в заявлении.

Кроме того, командование заявило о приверженности американских вооруженных сил в регионе защите Южной Кореи и Японии.

Ранее в этот день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба. Япония выразила Северной Корее официальный протест в связи с запуском ракет.

Отмечается, что вероятно, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

О запуске Пхеньяном трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.