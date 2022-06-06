Брянская область России стала побратимом города Брянка в ЛНР

Брянская область России стала побратимом города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 июня заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«У наших городов и районов становится всё больше побратимов в России — надежных друзей и наставников. Брянская область Российской Федерации теперь официально побратим города Брянки Луганской Народной Республики», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник добавил, что соответствующее соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава администрации Брянки Николай Моргунов.

3 июня была подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском. Отмечалось, что московское правительство окажет властям Луганска гуманитарную помощь для восстановления социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Ранее, 24 мая, стало известно, что между Санкт-Петербургом и Мариуполем будет установлена побратимская связь. Стороны договорились об установлении отраслевых связей между предприятиями, налаживании контактов в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 20 мая сообщил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»