Москва и Луганск стали городами-побратимами
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и руководителем городской администрации Луганска Манолисом Пилавовым при рабочей поездке в город 3 июня.
По итогам встречи была подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.
Кроме того, стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Отмечается, что московское правительство окажет властям Луганска гуманитарную помощь для восстановления социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.
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