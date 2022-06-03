Реклама
Прямой эфир
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу
Мир
Москва и Луганск стали городами-побратимами
Общество
Лимузин Жириновского выставлен на продажу
Авто
В мае на учет в РФ встало менее 28 тыс. автомобилей
Наука
Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
Мир
Рост инфляции в Турции составил 73,5% в мае
Мир
Эмбер Херд не может выплатить компенсацию по делу против Джонни Деппа
Мир
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Мир
МИД РФ уведомил США о расторжении меморандума о сотрудничестве в сфере культуры
Экономика
В правительство внесли проект по борьбе с мошенничеством с банковскими картами
Недвижимость
Цены на аренду жилья в Крыму и на Кубани выросли на 21% за год

Москва и Луганск стали городами-побратимами

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и руководителем городской администрации Луганска Манолисом Пилавовым при рабочей поездке в город 3 июня.

После боя: как в Попасной начинается мирная жизнь
Украинские вооруженные формирования отброшены от города

По итогам встречи была подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

Кроме того, стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Отмечается, что московское правительство окажет властям Луганска гуманитарную помощь для восстановления социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022