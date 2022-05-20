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Правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Донбасса

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, сообщил 20 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — заявил журналистам Хуснуллин.

16 мая стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом.

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9 мая глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что министерство начало оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Конкретная сумма, которая пойдет на восстановление региона, пока не определена.

8 мая Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. По его словам, ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

С 1 мая МЧС Донецкой Народной Республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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