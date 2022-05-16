Два российских региона взяли шефство над районом и заводом в ДНР

Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом. Об этом 16 мая заявили главы этих регионов.

«Мы направляли делегацию Курской области на территорию Донецкой Народной Республики, на освобожденные территории в том числе. Курская область берет шефство над Первомайским районом ДНР. Наши коллеги там находятся уже сейчас и будут находиться на постоянной основе», — сказал губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании.

По его словам, специалисты из региона окажут Первомайскому району помощь «в части подготовки к зиме, в части подготовки инженерной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, социальных учреждений», а также помогут подготовить школы к началу учебного года.

Глава Чувашии Олег Николаев в свою очередь сообщил, что республика поможет восстановить Донецкий электротехнический завод. В своем Telegram-канале он написал, что в ближайшие две недели представители региона посетят Донбасс в составе делегации Минпрома РФ, чтобы наладить прямые кооперационные связи, а также оценить потребности в помощи, которую российский регион может оказать ДНР в восстановлении и возвращении к мирной жизни.

Ранее, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. По его словам, ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

До этого, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами его страны для их восстановления. По его мнению, это станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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