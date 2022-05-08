Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. Об этом сообщил в воскресенье, 8 мая, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объём восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, «ожидается стройка беспрецедентного масштаба», поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

Также Пушилин добавил, что посетил с вице-премьером «Азовмаш» и порт Мариуполя, откуда уже в мае будет отгружена первая продукция из ДНР. Традиционно порт отправлял металлопродукцию и зерновые, теперь, отметил глава республики, он будет загружен и стройматериалами.

Ранее в воскресенье во время поездки Хуснуллин заявил, что жителям освобожденных территорий ДНР и ЛНР необходимо оказать масштабную гуманитарную помощь.

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