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В Луганске приступили к восстановлению улиц и жилых домов

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В центре Луганска приступили к восстановлению многоэтажек и уличной инфраструктуры, пострадавших в результате украинских обстрелов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил журналистам представитель администрации города Сергей Шатохин.

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«Это работы все капитального характера, поэтому они очень значимы, учтены частично и жалобы, которые были. Работа вся впереди еще. <...> Программа восстановления рассчитана на три года в три этапа, графики разработаны, работы начинаются в срок с сегодняшнего дня», — заявил Шатохин.

По его словам, программа будет корректироваться в соответствии с проектными решениями. В первую очередь отремонтируют многоэтажные дома и улицы в центральном районе города. В общей сложности в программу вошло более 200 объектов.

ВСУ регулярно наносят удары по жилым кварталам Донецка, Луганска и других населенных пунктов ЛНР и ДНР. Так, украинские боевики обстреляли Донецк 30 мая. В результате инцидента 14 человек пострадали. Администрация города также сообщила о двух поврежденных школах и гимназии.

20 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. В него вошли заинтересованные органы.

8 мая Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. По его словам, ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

С 1 мая МЧС Донецкой Народной Республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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