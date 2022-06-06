В Совбезе РФ прокомментировали шестой пакет антироссийских санкций ЕС

Шестой пакет санкций Евросоюза против России спровоцирует возникновение революционной ситуации в мире. Об этом 6 июня в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», — подчеркнул он.

По словам Медведева, «революция пожирает своих детей».

Как напомнил зампред Совбеза, сразу отказаться от российской нефти Евросоюз не сможет, так как «свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке». В итоге проект растянули на несколько месяцев для поиска альтернативных поставок.

Целью санкций против Национального расчетного депозитария России Медведев назвал дефолт РФ, но это «очередное вранье», так как российская сторона не отказывалась платить.

Напомнив об отключении Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы международных платежей SWIFT, политик указал на их нормальную работу.

«Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил он.

5 июня член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что медиа стран Запада всё чаще критикуют санкции против России и их негативные последствия для западных рынков и экономик. По его мнению, Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей».

В тот же день министр экономики Швейцарии Ги Пармелен отметил, что цели санкций западных стран, введенных против России, не были достигнуты. Они не привели к завершению боевых действий на Украине и в Донбассе.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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