Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Пушков заявил о неизбежном смягчении санкционной политики

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медиа стран Запада всё чаще критикуют санкции против России и их негативные последствия для западных рынков и экономик. Об этом в воскресенье, 5 июня написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

«При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать. Одни рациональные доводы здесь недостаточны: они являются констатацией факта, но пока не воспринимаются правящими элитами западных стран как фактор пересмотра избранной политики», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей». Он предсказывает длительное «перетягивание каната», однако отмечает, что рано или поздно накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать это политику, которая противоречит логике и потребностям глобализированного мира.

Ранее Пушков заявлял, что антироссийские санкции Евросоюза, направленные против ее нефтяного сектора, приведут к снижению уровня жизни жителей Европы. Тогда он сослался на Der Spiegel, спрогнозировавший высокую инфляцию и ценовой шок на Западе.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Тогда же депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек также отметил, что частичное эмбарго на импорт российской нефти приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, повысит инфляцию и спровоцирует рецессию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022