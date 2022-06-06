Пушков заявил о неизбежном смягчении санкционной политики

Медиа стран Запада всё чаще критикуют санкции против России и их негативные последствия для западных рынков и экономик. Об этом в воскресенье, 5 июня написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать. Одни рациональные доводы здесь недостаточны: они являются констатацией факта, но пока не воспринимаются правящими элитами западных стран как фактор пересмотра избранной политики», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как «в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей». Он предсказывает длительное «перетягивание каната», однако отмечает, что рано или поздно накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать это политику, которая противоречит логике и потребностям глобализированного мира.

Ранее Пушков заявлял, что антироссийские санкции Евросоюза, направленные против ее нефтяного сектора, приведут к снижению уровня жизни жителей Европы. Тогда он сослался на Der Spiegel, спрогнозировавший высокую инфляцию и ценовой шок на Западе.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Тогда же депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек также отметил, что частичное эмбарго на импорт российской нефти приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, повысит инфляцию и спровоцирует рецессию.