В Швейцарии негативно оценили эффект антироссийских санкций

Цели санкций западных стран, введенных против России, не были достигнуты. Об этом в воскресенье, 5 июня, высказался министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick.

Пармелен оценил эффективность санкций, сказав, что в итоге антироссийские ограничения не привели к завершению боевых действий вокруг Украины.

«Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными. В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении [спецоперации РФ] на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — сказал министр.

Он также сказал, что трудно ответить на вопрос об эффективности санкций. Пармелен указал на то, что несмотря на ограничение экспорта российской нефти на Запад, Россия продает часть топлива другим странам по более высоким ценам.

«Для Москвы результат один и тот же», — объяснил он.

Министр уверил, что Швейцария гарантированно будет обеспечена продуктами питания, так как не делает закупки крупных партий товаров ни у России, ни у Украины. Однако рост цен в мире затронет страну косвенно из-за подорожания зерна.

Пармелен заключил, что «отсутствие глобальной безопасности касается всех нас», ведь кризис из-за дефицита продовольствия может дестабилизировать ситуацию в Северной Африке, что может привести к новым конфликтам и волнам беженцев.

Ранее в этот же день экономист Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро предупредил об ухудшении продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году кризис может привести к недостатку сырья и его подорожанию, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

25 мая в Китайском издании «Синьхуа» причиной крупнейшего продовольственного кризиса в Европе назвали антироссийские санкции со стороны Запада. Отмечается, что в настоящее время не ведется продажа удобрений из России и Белоруссии, также остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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