Bloomberg заявил об ударе Путина по самому уязвимому месту Европы

Президент России Владимир Путин ударил по самому уязвимому месту Европы — энергетике. Об этом Bloomberg сообщил 6 июня, отмечая, что растущие цены на топливо провоцируют повышение инфляции и экономический спад на Западе.

Так, отмечается в публикации, несмотря на самые жесткие ограничения Евросоюза против России, включая частичный запрет на импорт нефти, количество уступок растет, начиная от компромисса относительно трубопроводной нефти, заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка.

В тексте также подчеркивается, что экономическая война с РФ расколола ЕС, потому как страны «устали от санкций».

«Финансовое оружие» — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — говорится в материале.

Авторы признали, что западные санкции привели к контрпродуктивным последствиям.

Так, 1 июня Bloomberg Economics оценил, что Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей, а если учитывать и экспорт металлов, сумма станет более чем $300 млрд. Отмечается, что эта сумма примерно равна замороженным на счетах западными странами средствам РФ. В материале также говорится, что в начале марта, когда Запад «обрушил на Россию волну санкций», американский президент Джо Байден заявил, что хочет нанести «мощный удар по военной машине». Однако, уверены в агентстве, специальная военная операция в Донбассе приближается к своему сотому дню, а «машина всё еще очень работоспособна».

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и отметил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы. Ранее Путин отмечал, что Европа стала местом с высокими ценами на энергоресурсы в долгосрочной перспективе, а отказ от российских энергоресурсов самоубийственен для ЕС.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.