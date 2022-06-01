Bloomberg подсчитал нефтегазовые доходы России в 2022 году

РФ получит порядка $285 млрд за экспорт энергоносителей в этом году, это на 20% превышает прошлогодние показатели. Об этом 1 июня, опираясь на расчеты, сообщило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что в начале марта, когда Запад «обрушил на Россию волну санкций», американский президент Джо Байден заявил, что хочет нанести «мощный удар по военной машине». Однако, уверены в агентстве, специальная военная операция в Донбассе приближается к своему сотому дню, а «машина всё еще очень работоспособна».

Согласно данным экспертов Bloomberg, Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей, а если учитывать и экспорт металлов, сумма станет более чем $300 млрд. Отмечается, что эта сумма примерно равна замороженным на счетах западными странами средствам РФ. В публикации предположили, что в будущем стране может грозить рецессия, однако на данный момент ущерб можно игнорировать, потому как экспорт ресурсов в текущих условиях стал «еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта на Украине» и санкций, заверило агентство.

Днем ранее первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, отметил, что «в деньгах Россия не потеряет». Он также пояснил, что в силу эмбарго рассматривается уменьшение добычи нефти, которое повлечет за собой определенную нехватку ресурсов и рост цен. Ананских отметил, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к скачку цены на нефть, она будет расти и дальше.

Ранее, 31 мая, стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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