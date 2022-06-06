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Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18% проголосовавших

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Более 77% проголосовавших на референдуме поддержали поправки в конституцию Казахстана. Об этом свидетельствуют предварительные итоги ЦИК страны, сообщил 6 июня телеканал 24kz.

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По данным ЦИК, поддержали поправки 77,18% пришедших на референдум, против выступили 18,66%.

Всего по состоянию на 22.00 воскресенья проголосовали 68% граждан Казахстана, что составляет не менее 8,03 млн граждан.

Воспользовался своим конституционным правом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он проголосовал на участке под номером 115, расположенном в здании «Астана Опера». В первой половине дня на пунктах для голосования были замечены и лидеры политических партий. Они успели пообщаться с горожанами, которые также пришли исполнить свой гражданский долг, и ответили на вопросы журналистов.

Голосуя на референдуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что это народное волеизъявление станет залогом того, что в стране не повторятся события, подобные тем, что произошли в январе.

Ранее в понедельник миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала состоявшийся в Казахстане референдум открытым, прозрачным и демократичным.

5 июня в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Ранее сообщалось, что по данным научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии», за поправки в конституцию на референдуме в Казахстане проголосовали 76,7% опрошенных избирателей.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ, позже у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

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