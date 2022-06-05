В Казахстане 76,7% граждан проголосовали за поправки в конституцию

По данным научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» за поправки в Конституцию на референдуме в Казахстане проголосовали 76,7% опрошенных избирателей. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан».

По данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за внесение изменений конституцию страны проголосовали 76,7% казахстанцев.

29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки планируют внести в статью 33 Основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу.

По данным второго экзитпола, проведенного Институтом «Общественного мнения» по заказу телерадиокорпорации «31 канал», за поправки в конституцию проголосовали 74,8% граждан.

По данным третьего экзитпола, проведенного научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» по заказу телеканала КТК, изменения в конституцию поддержали 79,4% граждан.

Согласно закону «О республиканском референдуме», решение по вопросу, вынесенному на всенародное голосование, считается принятым, если в результате голосования за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

При этом для принятия изменений и дополнений в конституцию за них должны проголосовать более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

В Казахстане в настоящее время имеется 14 областей, столица — Нур-Султан и два города республиканского значения — Алма-Ата и Шымкент.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За ходом референдума наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

В первые три часа явка составляла 28,59%. На данный де момент, по предварительным данным ЦИК, явка на референдуме составила 68,44% или 8 млн 30 тыс. 739 человек. Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Необходимость референдума лидер страны в середине марта обосновал тем, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

Кроме того, Токаев назвал референдум залогом стабильности и неповторения кризисов, подобных январским событиям, в будущем.