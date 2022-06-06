Американцы разделились по вопросу ограничения оружия в стране

Подавляющее большинство жителей США считают, что необходимо принимать меры, чтобы искоренить всё чаще повторяющиеся акты стрельбы в стране. Однако американцы расходятся во мнениях по поводу методов, которые смогут в этом помочь. Соответствующий опрос был проведен в воскресенье, 5 июня, по запросу телеканала CBS.

Мнения разделились по вопросу ограничения распространения огнестрельного оружия.

Так, 72% сторонников правящей демократической партии считают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности в стране. В республиканской партии, наоборот, такого мнения придерживаются только 16% опрошенных, а 46% считают, что к снижению угрозы приведет расширение числа владельцев оружия.

Во мнении, что проблему можно решить, сходятся 72% респондентов. При этом демократы уверены, что угрозу насилия можно уменьшить с помощью более серьезных проверок покупателей огнестрела (74%), запрета полуавтоматических винтовок (72%) и введения законов, позволяющих полицейским изымать оружие у лиц, признанных судом угрозой для себя и окружающих (70%).

Республиканцы считают, что действенными мерами будут: эффективное выявление и лечение психических заболеваний (60%), расширение числа полицейских и вооруженных охранников (59%) и повышение роли религии в обществе (54%).

28% опрошенных уверены в том, что с проблемой насилия в США надо смириться, так как она является издержкой «свободного общества».

По данным газеты Washington Post, с начала 2022 года в США произошло более 200 массовых расстрелов, в каждом из которых пострадали как минимум четыре человека.

3 июня стало известно, что президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции. В ответ на это конгрессмен-республиканец Даррелл Исса сказал, что это была худшая речь американского лидера. По мнению сторонников партии, Байден поставил под сомнение важность второй поправки.

Вторая поправка к американской конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%. На законодательном уровне Вашингтон предпринимает попытки решить проблему.

Пока американские законодатели работают над урегулированием ситуации, в США массово фиксируются связанные со стрельбой инциденты. За одну среду, 1 июня, в стране сразу в трех штатах произошли перестрелки: например, в городе Талса, Оклахома, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане от стрельбы пострадали три человека. Еще раньше, 29 мая, жертвой стрелка на фестивале в Оклахоме стал один человек, еще семеро пострадали.