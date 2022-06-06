События недели: обстрел Донецка, пожар в Москве и реванш Джони Деппа

Десятки снарядов и ракет выпустили украинские войска по жилым кварталам Донецка поздно вечером 4 июня. Некоторые здания загорелись, 5 человек погибли, 20 были ранены. Самые важные события недели в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Управеление МЧС РФ по Приморскому краю
Сотрудники поисково-спасательного подразделения села Рудная Пристань у города Находка спасли от смерти истощенного новорожденного жеребенка, который не мог самостоятельно передвигаться
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Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в главном бою турнира UFC Vegas 56 нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
В историко-культурном комплексе «Форт Константин» в Кронштадте прошел IV Фестиваль воздушных змеев «Фортолет»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
По 16 сильнейших игроков страны, как среди мужчин, так и среди женщин, приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях «ТОП-16» по настольному теннису. На фото: Владимир Сидоренко в матче против Кирилла Качкова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На западе Москвы произошел крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения
Московский мэр Сергей Собянин посетил Луганск, где подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами российской столицы и ЛНР, а также декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском
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Фото: Официальный сайт президента РФ
Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом и обсудил вопросы расширения сотрудничества
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Фото: REUTERS/Vifogra/Michael Schmelzer
В результате крупной железнодорожной аварии у города Гармиш-Партенкирхен в Баварии погибли пять человек, среди них две украинские беженки. Поезд, следовавший в Мюнхен, сошел с рельсов, три вагона перевернулись
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Фото: Официальный сайт президента РФ
Российский президент Владимир Путин дал телеканалу «Россия» первое с начала спецоперации в Донбассе интервью, в котором рассказал о причинах мирового продовольственного и топливного кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента
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Фото: REUTERS/Aly Song
В Шанхае завершился жесткий локдаун, который должен был продлиться девять дней, а затянулся на два месяца
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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
Сильные бури и ливни вызвали наводнение в Гаване, два человека погибли
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
С космодрома Байконур на МКС отправился транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20». Пуск посвящен Донбассу — на ракете нанесены государственная символика ДНР и ЛНР, а также знаменитое изображение бабушки с красным флагом. Среди груза, который будет доставлен на станцию, — флаги ДНР и ЛНР
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)
В Великобритании прошли торжества, посвященные платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На Лялиной площади в центре Москвы открыли памятник Самуилу Маршаку авторства Георгия Франгуляна
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Фото: REUTERS/Steve Helber
Актер Джонни Депп отсудил у экс-супруги Эмбер Херд $15 млн — присяжные согласились, что она его полностью оклеветала, заявив в СМИ, что была жертвой безымянного домашнего насильника. За то, что экс-супруг ее тоже немножко оклеветал, она должна получить от него $2 млн
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Казахстане прошел референдум по поправкам в конституцию. В новой версии предлагают изменить полномочия президента, работу парламента и отменить смертную казнь
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