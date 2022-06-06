События недели: обстрел Донецка, пожар в Москве и реванш Джони Деппа

Московский мэр Сергей Собянин посетил Луганск, где подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами российской столицы и ЛНР, а также декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском