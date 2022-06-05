Испания готова поставить Украине танки Leopard и зенитные ракеты

Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки Leopard. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, правительство Испании также предложило Украине обучить ее военнослужащих и обращению с западными танками. Источники газеты утверждают, что обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем на территории самой Испании.

Танки Leopard ранее пообещала предоставить и Германия. Однако процесс оказания военной помощи со стороны Берлина затянулся. Как указал 25 мая посол Украины в стране, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти мечтают о немецких танках Leopard, но пока и близко не подошли к их получению.

22 мая генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения на Украину. По его словам, чтобы управлять, в частности, немецким танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder, нужна многолетняя подготовка. А у украинских военнослужащих ее нет, отметил он.

Правительство Испании и раньше, с начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, оказывала Украине военную помощь. Так, 21 апреля Мадрид отправил Киеву корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

2 марта испанский премьер-министр Педро Санчес отмечал, что страна намерена оказать военную помощь Украине. В тот же день сообщалось о планах Мадрида отправить в Киев 1370 гранатометов, 700 тыс. патронов, а также легкие пулеметы.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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