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Немецкий генерал заявил о бессмысленности поставок вооружения Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения на Украину. Об этом бригадный военачальник заявил 22 мая в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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По его словам, чтобы управлять, в частности, немецким танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder нужна многолетняя подготовка. А у украинских военнослужащих ее нет. Соответственно, Украине они не могут пригодиться ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Генерал также отметил, что не стоит демонизировать Москву и заявлять, что с нею невозможно вести диалог.

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«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — цитирует Вада «Газета.Ru».

Как сообщила немецкая газета Welt 18 мая, резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ состоялся между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

16 мая генерал Вад также предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная, и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать украинской стороне.

12 мая также стало известно, что Германия не предоставила Украине корректную информацию о поставке в страну самоходных установок Gepard, в результате чего ожидается задержка в получении Киевом боеприпасов. Как отметило издание Welt, истинное положение дел с поставками оружия Берлина Киеву полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности.

Днем ранее Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы, и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках.

Россия продолжает вести спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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