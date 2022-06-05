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Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 8:20 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:20 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

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Пожар, возникший в результате обстрела центра Донецка
Вечером 4 июня украинские националисты выпустили более 40 ракет БМ21 «Град» по центральным районам Донецка. Снаряды повредили здания школ, жилых домов, а также спровоцировали возгорания автомобилей. По итогу массированных артиллерийских обстрелов со стороны боевиков пять человек погибли, еще 20 пострадали. Кадры с происшествия — в фотогалерее «Известий».
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Горящие авто в результате обстрела центра Донецка
Горящие авто в результате обстрела центра Донецка
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Сотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
Фото: «РИА Новости»/Константин Михальчевский
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Авто после тушения пожара
Авто после тушения пожара
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Осколок снаряда, выпущенного ВСУ
Осколок снаряда, выпущенного ВСУ
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Донецка силами ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Донецка силами ВСУ
Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Мужчина держит в руках осколки снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Мужчина держит в руках осколки снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС и медики прибыли к месту обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудники МЧС и медики прибыли к месту обстрела ВСУ в Донецке
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему в результате обстрела
Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему в результате обстрела
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

4 июня военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

Тогда же в СЦКК ДНР проинформировали о пяти погибших и 20 пострадавших в результате обстрела украинских обстрелов. Атаке подверглись четыре района Донецка и город Горловка.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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