Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 8:20 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:20 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

photo_2022-06-04_22-28-33 Вечером 4 июня украинские националисты выпустили более 40 ракет БМ21 «Град» по центральным районам Донецка. Снаряды повредили здания школ, жилых домов, а также спровоцировали возгорания автомобилей. По итогу массированных артиллерийских обстрелов со стороны боевиков пять человек погибли, еще 20 пострадали. Кадры с происшествия — в фотогалерее «Известий». Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-46 Горящие авто в результате обстрела центра Донецка Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-47-(2) Сотрудник МЧС во время тушения пожара Фото: Telegram/«Типичный Донецк» RIAN_8208967 Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке Фото: «РИА Новости»/Константин Михальчевский photo_2022-06-05_01-30-47 Авто после тушения пожара Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-50-(2) Осколок снаряда, выпущенного ВСУ Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-50 Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ центра Донецка Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-46-08 Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Донецка силами ВСУ Фото: Telegram/«Типичный Донецк» TASS_53132874 Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Фото: ТАСС/Владимир Гердо RIAN_8208740 Мужчина держит в руках осколки снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский RIAN_8208964 Сотрудники МЧС и медики прибыли к месту обстрела ВСУ в Донецке Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский TASS_53133089 Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему в результате обстрела Фото: ТАСС/Владимир Гердо RIAN_8208969 Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

4 июня военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Тогда же в СЦКК ДНР проинформировали о пяти погибших и 20 пострадавших в результате обстрела украинских обстрелов. Атаке подверглись четыре района Донецка и город Горловка.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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