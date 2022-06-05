Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 8:20 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:20 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.
4 июня военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.
Тогда же в СЦКК ДНР проинформировали о пяти погибших и 20 пострадавших в результате обстрела украинских обстрелов. Атаке подверглись четыре района Донецка и город Горловка.
В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.
Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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