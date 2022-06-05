Ученые рассказали о причинах исчезновения мегалодона

Самая большая из живших когда-либо акул мегалодон, возможно, вымерла из-за проигранной конкуренции с большой белой акулой. Такие выводы ученых из Университета Де Поля в Чикаго опубликовал портал Indy100 4 июня.

Как сообщает издание, исследование останков мегалодона выявило наличие цинка в зубах этих акул, что пересекается с аналогичными результатами анализов образцов зубов больших белых акул, живших в тот же период, что и мегалодоны.

«Эти результаты, вероятно, подразумевают по крайней мере некоторое совпадение в добыче, на которую охотятся оба вида акул... Несмотря на то что необходимы дополнительные исследования, наши результаты, по-видимому, подтверждают возможность диетической конкуренции мегалодона с большими белыми акулами раннего плиоцена», — приводит издание слова исследователя Университета Де Поля Кешну Шимады.

Мегалодон — вид вымерших акул из семейства Otodontiae, существовавший в период миоцена и плиоцена и считающийся самым большим по размерам из когда-либо существовавших акул. Общая длина тела мегалодонов, по оценкам ученых, доходила до 15 м, а масса тела — до 47 т.

6 декабря 2021 года океанариум Владивостока сообщил о том, что им удалось получить малька зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra, являющейся самой древней на планете. Программа разведения зебровидных бычьих акул проводится в океанариуме Владивостока с 2018 года.