Число погибших в крушении поезда в ФРГ возросло до пяти человек

Число погибших в результате крушения поезда в Германии возросло до пяти человек, 44 пострадали. Об этом в субботу, 4 июня, сообщает издание Sky News.

«Спасатели продолжают интенсивно работать на месте крушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько человек числятся пропавшими без вести.

Поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии накануне около 13:20 мск. По информации издания, несколько вагонов опрокинулись. На месте работают спасатели и полицейские, задействовано три спасательных вертолета из соседней Австрии.

Поезд курсировал по маршруту Мюнхен — Гармиш-Партенкирхен. В настоящее время отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт.