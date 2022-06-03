В Германии три человека погибли при сходе поезда с рельсов

Поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, как минимум трое погибли, есть пострадавшие. Об этом 3 июня сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 13:20 мск. По информации издания, несколько вагонов опрокинулись. На месте работают спасатели и полицейские, задействованы три спасательных вертолета из соседней Австрии.

Причина случившегося пока не установлена.

Поезд курсировал по маршруту Мюнхен — Гармиш-Партенкирхен. В настоящее время отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт.

В середине апреля три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском Мумбаи, несколько человек пострадали. Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций. Инцидент произошел в результате столкновения экспресса, следовавшего по маршруту Дадар–Пудучерри, с другим поездом дальнего следования. Как сообщал телеканал Индия ТВ, авария могла произойти из-за того, что состав был направлен на тот же путь.