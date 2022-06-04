Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 4 июня, подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщило Министерство обороны России, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

«4 июня, при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — заявили в ведомстве.

В деревянные стены подкупольного пространства сооружения произвели очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак». После совершения преступления неонацисты на большой скорости скрылись.

О пожаре на территории скита Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил ранее в этот день Информационно-просветительский отдел церкви.

1 июня один из старейших клириков Донецкой епархии — Александр Ткаченко — погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. В 1990-е годы Ткаченко служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

30 мая в результате обстрела Донецка боевиками Украины погибли шесть человек, еще 14 человек пострадали. Администрация города также сообщила о двух поврежденных школах и гимназии.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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