Один из старейших клириков Донецкой епархии Александр Ткаченко погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил Московский патриархат Русской православной церкви со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

«30 мая 2022 года во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии. Ночью священнослужитель скончался», — сообщили в Московском патриархате.

В РПЦ добавили, что в 1990-е годы Ткаченко служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

Накануне, 30 мая, в результате обстрела Донецка боевиками Украины погибли шесть человек, еще 14 человек пострадали. Администрация города также сообщила о двух поврежденных школах и гимназии.

В этот же день в городе кассета от ракеты комплекса «Смерч» прошла автомобиль местного жителя насквозь, пробив запасное колесо, расположенное сзади машины. Владелец авто по счастливой случайности находился вдали от транспортного средства и увидел последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) позже.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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