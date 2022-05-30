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В Донецке автомобиль пробило кассетным снарядом украинской ракеты «Смерч»

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Фото: соцсети
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В Донецке машина уцелела после попадания в нее кассеты от ракеты комплекса «Смерч». Она пошла насквозь в запасное колесо, расположенное сзади машины.

Сам автомобиль не пострадал.

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Владелец машины показал кадры урона в результат обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Его уведомили, что в автомобиль попала кассета именно от ракеты комплекса «Смерч».

Пострадавших среди людей нет.

Ранее в понедельник во время обстрела Донецка украинской стороной погибли шесть человек, более 10 пострадали, рассказали в штабе территориальной обороны ДНР.

28 мая представительство ДНР сообщило о том, что ВСУ выпустили 10 ракет в сторону города Ясиноватая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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